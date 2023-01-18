淡水海關碼頭最新打卡點 洋樓前冒出巨兔超吸睛

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新北市立淡水古蹟博物館將在23日（初二）開館，最新拍照點「巨兔破關」亮相，只見130公分的大白兔在海關碼頭洋樓前探出頭來，現場還免費提供兔耳朵頭飾，民眾可發揮創意合影。（淡水古蹟博物館提供）中央社記者高華謙傳真 112年1月18日

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（中央社記者高華謙新北18日電）新北市立淡水古蹟博物館最新拍照亮點「巨兔破關」亮相，只見130公分的大白兔在海關碼頭洋樓前探出頭來，現場還免費提供韓國女團最夯的長兔耳頭飾，民眾可發揮創意合影。

新北市立淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，去年推出「喵的古蹟隱身術」，讓淡水海關碼頭的洋樓一秒化身為巨型貓屋，獲10萬人次朝聖，今年則換上「巨兔破關」裝置藝術，洋樓前有1隻130公分的大白兔以驚訝表情冒出地面，祝福民眾新的一年都能破關斬將，兔年行大運。

黃麗鈴說，除了巨兔破關，年節假期還推出「兔兒（TOUR）遊淡古」新春系列活動；淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮台3處古蹟特別提供兔年限定印章，23日（初二）至27日（初六）前20名集滿3章的民眾可免費獲得淡古旅行選物組禮盒。

新北淡水古蹟博物館說，23日（初二）到29日（初八）期間再推加碼活動，只要與巨兔合照，上傳到自己的社群網站臉書Facebook或Instagram，並標註淡水古蹟博物館，即可獲得每日限量50份的新春小禮。或至淡水古蹟博物館臉書粉絲專頁置頂貼文留言區上傳合照，可以再抽兔年大禮盒。

此外，淡水街長多田榮吉故居浴衣體驗推出兩人同行、一人免費（以價高者計費）的優惠，紅城小舖也有優惠及扭蛋活動。

淡水古蹟博物館是台灣首間為維護古蹟群而成立的博物館，管理的古蹟主要集中在淡水區，包括紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮台、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、淡水木下靜涯舊居與得忌利士洋行。

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淡古將在23日（初二）開館，新台幣80元門票可同時參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮台3處古蹟，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等可享免票優惠。

另外，淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍、淡水木下靜涯舊居則是全年免費參觀；至於得忌利士洋行正在布展，尚未開放。詳細資訊可上淡古官方網站（www.tshs.ntpc.gov.tw）查詢。（編輯：方沛清）1120118