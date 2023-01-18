國小五年級社會科期末考題雷同 桃教育局將究責

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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市八德國小五年級社會期末考題與往年雷同、今天重考，引發部分家長不滿。桃園市教育局表示將究責，校方說已進行檢討、會嚴格審題。

有家長在社群網路討論，質疑學校重考的標準，若只是和考古題雷同，為何要重考，有些學生也沒有做過考古題；也有家長表示，今天已安排帶小孩出國，無法參加重考，怕影響成績。

桃園市政府教育局表示，八德國小上週舉行期末考，被發現五年級社會領域試卷與往年試卷雷同，經緊急召開課程發展委員會，考量試題相似度過高，為維護公平性，決議五年級社會領域進行重考。

教育局表示，課發會也針對重新命題的新試卷，逐題進行試題分析與評核，另對於經學校核准請假而無法參加補考的學生，期末社會領域分數採計方式將另行計算。

教育局也說，將發放通知書向家長說明，並責請八德國小召開教師成績考核委員會，追究相關人員行政責任，並請駐區督學進行了解。

校方表示，考量五年級段考會影響畢業成績，為求公平，學校討論後決議今天早上第一節課重考社會科；已進行相關檢討，未來也將嚴格執行審題機制。（編輯：方沛清）1120118