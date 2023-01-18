花蓮吉安鄉生育津貼加碼1萬 重陽禮金65歲就可領

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）為促進生育率，花蓮吉安鄉長游淑貞今天指出，設籍在吉安鄉6個月以上家長，1胎加碼新台幣1萬元生育津貼。另外，因應高齡化社會，重陽禮金領取資格，也將從70歲下修至65歲。

游淑貞今天接受媒體聯訪指出，吉安鄉人口數近9萬人，是花蓮第二大鄉鎮，不過近年來新生兒數量年平均僅500多人，為鼓勵家長生育，公所編列600萬元預算，研議加碼補助生育津貼，獲代表會支持通過。

游淑貞指出，生育津貼加碼預計7月上路，未來只要居住且設籍吉安鄉滿6個月以上的家長，生1胎可補助1萬元，再加上原有的縣府2萬元生育津貼，吉安鄉家長1胎可領3萬元，雙胞胎6萬元，以此類推。

此外，因應高齡化社會，吉安鄉公所也擴大老年福利，游淑貞說，每年600元重陽敬老金領取資格，今年起從70歲下修至65歲，預計將有1.4萬名長者受惠。（編輯：黃世雅）1120118