毫芒雕刻黃金兔 0.1公分展現陳逢顯藝術乾坤

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毫芒雕刻藝術家陳逢顯以黃金創作作品「黃金兔」，尺寸只有0.1公分左右，需透過高倍放大鏡才能一窺全貌。（陳逢顯提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年1月19日

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）毫芒雕刻藝術家陳逢顯迎接兔年，以6個月時間創作，從設計、研究、嘗試100多次才成功創作5組「黃金兔」，尺寸僅0.1公分，生動的呈現悠閒、吃蘿蔔、聊天等不同的表情。

陳逢顯毫芒雕刻博物館發布新聞表示，為慶祝兔年，以黃金雕刻出目前已知台灣最小的黃金兔子，尺寸僅0.1公分，非常生動可愛、溫柔、安逸、悠閒的兔子，希望帶來台灣經濟繁榮穩定，生活品味更好。

陳逢顯今天告訴中央社記者，長年以黃金、陶瓷、紙張、牙籤、木材、米粒、玉石、樹脂、頭髮為素材創作；雕刻黃金兔困難的地方是作品很渺小，固定也很困難。尤其，要用放大鏡雕刻時，須屏氣凝神，手握精細的刻刀不可抖動太大，否則作品就不見了。

陳逢顯說，多年來的黃金雕刻作品有黃金鼠、黃金牛、黃金虎，這次雕刻5組象徵「金兔呈祥年」的黃金兔作品，有的2隻兔，1隻拔著蘿蔔，另1隻拉著前面兔子的耳朵，表情很俏皮。

另外，「十全十美」作品，有10隻兔子團圓，兔子表情各不相同，有拿著紅蘿蔔在吃，有坐、有聊天、有互動，充滿幸福滿足的生動可愛表情；這些是目前雕刻黃金作品的極限，須借助放大鏡才可清晰看清楚。（編輯：張銘坤）1120119

陳逢顯毫芒雕刻博物館19日表示，為慶祝兔年到來，毫芒雕刻家陳逢顯特以黃金雕刻出目前已知台灣最小的黃金兔子，尺寸僅0.1公分。（陳逢顯提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年1月19日

毫芒雕刻藝術家陳逢顯以黃金創作0.1公分大小「黃金兔」，他說，雕刻黃金兔困難的地方是作品很渺小，固定也很困難，尤其要用放大鏡雕刻時，需屏氣凝神，手握刻刀不可抖動太大，否則作品就不見了。（陳逢顯提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年1月19日

毫芒雕刻家陳逢顯表示，這次雕刻5組象徵「金兔呈祥年」的黃金兔作品，有的是2隻兔一組，1隻拔著蘿蔔，另1隻拉著前面兔子的耳朵，相當俏皮。（陳逢顯提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年1月19日