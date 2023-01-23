三井LaLaport進軍高雄鳳山 取得都市設計審議許可

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）台灣三井不動產在高雄市鳳山區規劃全台第3座「LaLaport購物中心」，市府都發局今天表示，1月已核發「都市設計審議許可」，預計很快會提出相關執照申請，將成為高雄另一個新興商業城區。

高雄市都發局今天新聞稿表示，台灣三井不動產去年3月宣布將於鳳山區規劃全台第3座「LaLaport購物中心」，去年9月通過都市設計審議，並於今年1月取得都發局核發的「都市設計審議許可」，預計後續很快會提出相關執照申請。

都發局表示，自民國109年底啟動「高雄都審興革制度」以來，民間建案平均可縮短64%的審議時程，大幅提升都審的行政效率，而台灣三井不動產自宣布投資以來，市府也積極協助辦理都市設計審議作業。

都發局長吳文彥說，此案緊鄰捷運橘線O11站雙出口、鄰近國道，未來捷運黃線Y18站也將設立出入口，交通條件良好。都市設計審議時，對廣場空間優化、步行遮蔭環境營造、停車管理計畫等事項提出具體建議，也獲業者回應改善。

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台灣三井不動產表示，有關都市設計委員會關心議題，經調整設計後，於開放空間設置大型廣場、種植雙排開展型喬木、設置多樣化的街道家具與裝置藝術，並透過停車需求與停等空間內部化等方式，以減少對周邊道路的交通影響。

都發局指出，此案強調大面積退縮設計，留設寬敞涼爽的沿街步道，並在重要節點設置綠化廣場及裝置藝術，未來串聯周邊衛武營國家藝術文化中心及捷運聯合開發等指標性公共建設，將共同強化鳳山區域商業及經濟發展。（編輯：張雅淨）1120123