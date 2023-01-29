攜手愛河川3 / 頭前溪河川巡守隊 盼阻污染源、恢復生命力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣河川被不同方式守護，不僅有企業結合環保協會調查河川廢棄物，找出污染源，並攜手在地居民以實際行動清除川廢垃圾，更定期巡溪，展現共同守護當地生態環境決心。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

攜手愛河川1（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）荒野保護協會、明新科技大學師生籌組「頭前溪河川巡守隊」，透過定期巡守，即時發現非法棄置物、中大型垃圾，並應用通報系統通知公部門協助處理，希望恢復頭前溪生命力。

巡守隊由荒野保護協會、水環境守護協會、明新科大師生與富邦人壽保險股份有限公司志工籌組，透過淨灘、淨溪及淨海等環境保護行動維護環境，也希望環境教育與愛護環境觀念深植每人心中。

明新科大社會責任辦公室副主任邱筱琪告訴中央社記者，透過巡守隊方式讓學生接力、永續共同守護河川環境。學生日前自發加入淨溪行列，在頭前溪河床石堆中夾出垃圾，甚至還找到鋼筋、沙發等大型廢棄垃圾。

明新科大土木工程與環境資源管理系學生表示，走到河床時感覺「軟軟的」，想不到挖出被廢棄許久、裂成兩半的雙人床墊，更花一些時間才徒手搬走床墊；此外，河床中也挖出已「分屍」的電腦椅、玻璃瓶等，對比出守護環境的重要，期盼帶動更多人加入淨溪、淨灘等。

新竹縣新豐鄉水環境守護協會理事長吳傳梴說，廢棄物大多停留在潮線上或防風林處，垃圾有不少小袋包裝，研判是民眾隨手從車上丟棄或懶得回收，也有多件二手衣物被丟置。

台灣新竹地方檢察署主任檢察官黃立夫表示，竹縣成立「檢警環農工聯盟」，透過跨單位合作守護國土，對非法棄置垃圾者絕不寬貸。（編輯：李明宗）1120129