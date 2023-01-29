攜手愛河川1 / 頭前溪川廢塑膠為大宗 二河局擬成立平台守護

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富邦人壽保險股份有限公司與荒野保護協會推動「川廢快篩調查計畫」顯示，頭前溪河川廢棄物以一次性塑膠製品最多，占廢棄物垃圾8成。（劉月梅提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年1月29日

台灣河川被不同方式守護，不僅有企業結合環保協會調查河川廢棄物，找出污染源，並攜手在地居民以實際行動清除川廢垃圾，更定期巡溪，展現共同守護當地生態環境決心。

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攜手愛河川3（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）富邦人壽與荒野保護協會調查頭前溪川廢垃圾顯示，塑膠品為大宗，證實塑膠濫丟問題，也希望以實際數據，向民眾宣導源頭減廢觀念；二河局說，成立跨單位平台改善，共護河川。

富邦人壽保險股份有限公司與荒野保護協會推動「川廢快篩調查計畫」，前進新竹頭前溪流域，調查區段約198.5公里，垃圾總量約136萬公升，更發現在河川廢棄物特性為「一次性、集中性」，一次性塑膠製品最多，占廢棄物垃圾8成。

此外，調查結果顯示，頭前溪8成垃圾集中於1成河岸段，是頭前溪及上坪溪河段，分別為舊社大橋到豆腐岩間、中正橋附近、上坪溪及頭前溪交會口。

荒野保護協會榮譽理事長劉月梅告訴中央社記者，河川距民眾生活近，垃圾種類充滿人類生活蹤跡，如在觀光景點附近流域有不少零散垃圾，包含寶特瓶、飲料杯或紙碗。

劉月梅說，除塑膠袋，比起海邊看到的廢棄物，河裡垃圾更千奇百怪，包括沙發、彈簧床甚至除濕機等家電，但河水實在沖不動，就沉積在河邊。

劉月梅說，未來相關單位可先針對不同流域規劃措施，如易成為非法棄置處的中、上游可裝設監測錄影或多強化巡邏，降低大型川廢惡意棄置事件。

經濟部水利署第二河川局副局長王瑋接受中央社記者訪問表示，頭前溪上、中、下游分屬不同管理單位，邀相關單位成立平台合作，讓河岸、河川與海岸更乾淨。

王瑋說，源頭減量很重要，攜手地方政府加強取締非法棄置等，也可達到預防丟棄效果，也將攜手民間淨溪、淨灘等。（編輯：李明宗）1120129