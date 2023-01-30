彰縣府團拜 王惠美盼新內閣支持二林精密園區案

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彰化縣政府30日上午在縣府一樓中庭舉辦「彰化各界112年新春團拜活動」，縣長王惠美（前左5）等人出席。中央社記者吳哲豪彰化攝 112年1月30日

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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）行政院長蘇貞昌今天率內閣總辭，新舊內閣明天交接。彰化縣府上午舉辦新春團拜，彰化縣長王惠美會後接受媒體聯訪指出，將向新內閣爭取支持二林精密園區及都市計劃變更等案。

彰化縣政府上午在縣府一樓中庭舉辦「彰化各界112年新春團拜活動」，王惠美、彰化縣副縣長林田富及秀傳醫療體系總裁黃明和等人出席。團拜活動結束後，王惠美發放新年福袋，並接受媒體聯訪。

記者詢問，對於新內閣有無期許。對此，王惠美表示，彰化縣各界今天舉辦新春團拜活動，新內閣團隊明天上任，縣府會向新內閣團隊爭取二林精密園區及都市計劃變更等建設案，期盼能獲得中央支持。

另外，王惠美在團拜活動致詞時指出，彰化縣府團隊將推動施政願景，包括軌道工程、綠色產業與經濟、社會福利及永續彰化等，在新的一年開始，縣府就推出系列活動，例如在八卦山舉辦的月影燈季。

王惠美表示，感謝士農工商各界對於彰化縣政府的協助，相信在社會各界協助下，兔年一定能「鴻兔大展」、行大運。（編輯：戴光育）1120130