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新北以71處捷運站為核心 打造人本通行環境

2023/1/31 17:07（1/31 17:26 更新）
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新北市政府31日舉行道安會報，交通局會中進行「重塑新北市的人本交通」專案報告，指出未來4年，將鎖定71處捷運車站為核心，以系統性檢討並推人本環境交通工程。中央社記者王鴻國攝 112年1月31日
新北市政府31日舉行道安會報，交通局會中進行「重塑新北市的人本交通」專案報告，指出未來4年，將鎖定71處捷運車站為核心，以系統性檢討並推人本環境交通工程。中央社記者王鴻國攝 112年1月31日
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（中央社記者王鴻國新北31日電）對外媒稱台灣是行人地獄的報導，新北市政府將打造「以人為本」的通行環境，未來4年，鎖定71處捷運車站為核心，系統性檢討並推動人本環境交通工程。

新北市政府今天舉行道安會報，市長侯友宜表示，CNN去年報導說台灣是行人地獄，「別人說我們不好的，我們就努力來改善」，市府各單位要全面動員齊力建設人本交通環境，並定期追蹤跟檢視。

交通局會中進行「重塑新北市的人本交通」專案報告。交通局長鍾鳴時表示，未來4年，鎖定71處捷運車站為核心，以系統性檢討並推人本環境交通工程。

他表示，前兩年以捷運站周圍100公尺內進行檢討改善，後兩年擴及捷運站周圍200公尺內進行檢討改善；檢視人本通行環境、串聯行人動線、排除人行道路障、提升路口穿越安全和改善公車候車環境。

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他表示，同時檢視公園及醫院周邊街廓，深入社區生活鄰里巷道，導入「交通寧靜區」概念，去除空間障礙，讓學童、通勤族、高齡者和身障者皆行得安全、通行無礙。

會中也公布111年各警察分局、保安大隊及交通大隊取締交通違規件數統計，共取締241萬9677件，與110年比較共增加2萬9081件，各單位取締件數各有增減，其中以新莊分局增加3萬373件最多，三重分局增加1萬8098件次之。警察局表示，將持續各項執法作為，以期能提高民眾守法觀念與防制事故發生。（編輯：張銘坤）1120131

#捷運站
#交通局長
#新北市政府
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