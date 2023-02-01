與元宵燈會相輝映 中台灣電影中心璀璨點燈

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2023中台灣元宵燈會將於4日起登場，緊臨會場的中台灣電影中心，1日起到28日投射五彩繽紛的燈光效果，與主燈區相輝映。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年2月1日

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）2023中台灣元宵燈會將於4日起登場，緊臨會場的中台灣電影中心，今天起到28日投射五彩繽紛的燈光效果，與主燈區相輝映，市府表示，將成為網美拍照打卡新亮點。

台中市新聞局長鄭照新透過新聞稿表示，中台灣元宵燈會4日至12日首度在水湳中央公園舉行，位於公園南側的中台灣電影中心是水湳經貿園區亮點建設，除了在西牆投射繽紛炫彩燈光外，也會投射「錢兔似錦富市台中」等光影字樣，表達對民眾的祝福。

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鄭照新指出，民眾夜間在中央公園散步、運動或燈會賞燈時，不妨抬頭欣賞周圍璀璨天際線，也可以前往中央公園「思考體驗區」旁高台拍照打卡，分享給親朋好友，共同見證台中的發展。

他進一步說明，中台灣電影中心正透過促參營運移轉模式辦理招商相關作業，以兼顧「影視文化」、「人文涵養」和「商業遊憩」等規畫面向，未來希望打造成中台灣地區影視、動畫、漫畫產業發展的重要基地，可望成為民眾、遊客造訪水湳中央公園駐足休憩的空間節點。（編輯：黃世雅）1120201