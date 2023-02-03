九族櫻花祭將登場 估2月中旬後最佳賞花期

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（中央社記者吳哲豪南投3日電）九族文化村櫻花祭活動2月6日起登場，預計2月中旬後為最佳賞花期，南投縣長許淑華今天表示，將有6種櫻花接連盛開，其中新品種台灣雪櫻，花開如雲朵，邀請民眾來南投賞花。

九族文化村今天上午舉行記者會，介紹將於2月6日至3月5日登場的櫻花祭活動，出席記者會的有許淑華、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處長簡慶發及南投縣府觀光處長陳志賢等人。

許淑華指出，九族文化村栽種6種櫻花，園區內超過5000棵櫻花樹將接連盛開，率先綻放的新品種台灣雪櫻，花開雪白如雲朵，非常漂亮。

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許淑華表示，花卉是南投重要產業，縣內鹿谷及信義鄉的櫻花也都將逐漸盛開，九族文化村為期1個月的櫻花季，可以讓更多朋友認識南投的美，留下美好回憶，也邀請民眾來南投賞花。

九族文化村指出，目前各品種櫻花開放約1至3成，預計2月中旬後為最佳賞花期，而今年將試辦2場櫻花風土餐桌計畫，分別提供午餐、晚餐各20名名額，參加民眾可免費體驗浴衣，在櫻花樹下用餐，有興趣的民眾可上九族櫻花祭活動網頁報名。（編輯：謝雅竹）1120203