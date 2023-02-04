桃園區台1線自來水破管搶修 警派員疏導交通

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桃園市警局桃園分局4日下午表示，桃園區中山路、上海路口往中壢方向自來水破管搶修，由於正值下班交通尖峰時段，大量汽機車湧現，但現場只剩最外線車道可行駛，警方獲報動員前往指揮交通，並引導民眾行駛替代道路。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年2月4日

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園區中山路、上海路口往中壢方向自來水今天破管搶修，由於正值台1線下班交通尖峰時段，警方緊急派員疏導。經發局表示，約7890戶停水，預計晚間9時前修復完成。

桃園市警局桃園分局表示，桃園區中山路、上海路口往中壢方向自來水破管搶修，由於正值下班交通尖峰時段，大量汽機車湧現，但現場只剩下最外線車道可行駛，警方緊急指揮交通，引導民眾行駛替代道路。

桃園分局指出，民眾行駛台1線往中壢市區，可提前於國際路、上海路右轉，到文中路後左轉接續直行至中壢市區，另外也可以右轉國際路、上海路後，再左轉國強一街，左轉龍安街再右轉中山路，避開施工路段接續直行。

桃園分局指出，已加派員警在沿線路口指揮管制疏導交通，呼籲民眾行車提高警覺，服從指揮引導，避免交通壅塞及危險。

桃園市政府經發局表示，停水戶約7890戶，依據自來水公司資料，停水範圍為桃園區中山路902-1088號、847巷，吉昌街、國聖一街、二街、三街、五街、國鼎一街、宏昌六、八街（國泰社區部分）、上海路、江南1~11街含巷弄，另外，桃園區宏昌12街、13街（國泰社區部分）、國強一街178-220號含巷弄降壓供水，預計晚間9時前修復完成，搶修完成會提早送水。

桃園市龍潭區三坑抽水站原水管，上個月7日上午才發生破漏，導致平鎮淨水場無法出水，範圍涵蓋約33萬戶，原本預計8日上午6時前逐步復水，但作業因素延到9日上午6時完成99％復水，部分管線末端及高處直到10日上午8時才全部復水，由於修復歷時3天才完成，也遭民眾質疑市府橫向聯繫出問題，還有議員直指「市長的指揮能力堪憂」。（編輯：郭諭儒）1120204