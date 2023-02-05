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台東元宵推遶境公約 補助經費盼展現觀光品質

2023/2/5 18:55
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（中央社記者李先鳳台東縣5日電）因疫情停辦2年的台東元宵節神明遶境祈福活動，今明兩天登場，共51間廟宇、團體參加，縣府與天后宮共推遶境公約，並補助參加隊伍新台幣2萬元，希望發揚傳統文化，展現觀光品質。

元宵祈福遶境是台東縣數十年來傳統，前2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年活動讓人特別期待，縣長饒慶鈴今天在遶境出發前，向所有隊伍加油打氣，敲鑼祈祝活動順利圓滿，並呼籲參與各廟宇自律，大家彼此包容、尊重，讓元宵傳統永續。

饒慶鈴表示，東寒單與北天燈、南蜂炮齊名，成為台灣三大元宵節民俗重頭戲，元宵節是「小過年」，神明遶境活動在台東約有60年傳統，對台東人來說沒過完元宵，像還沒過完年，感謝天后宮十多年承辦元宵節遶境祈福活動，希望祈福遶境保佑國泰民安、風調雨順、台東越來越好、越炸越旺。

今年縣府特別攜手台東天后宮推動「遶境公約」，內容包括2天活動皆於晚間12時結束、禁設臨時壇、學校及醫院周邊50公尺內不得施放鞭炮煙火、不可脫離遶境路線或插隊或打架滋事、不可逾時不解散。

今天遶境隊伍將以南北向街道為主，明天則是東西向遶行台東市街區，民眾若發現有環境公害或污染狀況，可聯繫環保單位處理。（編輯：陳仁華）1120205

#饒慶鈴
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饒慶鈴
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