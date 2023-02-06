萬華回收廠將停業 拾荒者與環保的兩難題

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）北市萬華區一處50年回收廠即將停業。環保局今天說，拾荒者生活會受影響，但環境髒亂、民眾檢舉也不能置之不理，「真的很兩難」；社會局則說，拾荒者若有困難可尋求協助。

長期關注拾荒者議題的社會團體「五角拌」在臉書發文表示，萬華的寶興街回收廠因違反北市土地使用分區管制，遭勒令於15日停業，屆時拾荒者將斷炊，且社區基層回收管道消失，會加重清潔隊負擔。

北市環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，當初民眾反映寶興回收廠環境髒亂，環保局就此部分告發；後來民眾認為回收廠違法經營，依照權責，由主管土地的都發局去判斷與裁處。

林鈺惠坦言，回收廠若關閉，會影響到拾荒者的生活，但其他民眾也有權利要求公用土地不被占用、生活環境不受髒亂，「真的很兩難，我們也很無力」。

林鈺惠指出，民眾若有回收需求，除了回收車以外，也有回收站或是聯絡清潔隊收大型回收物等服務，不致影響清潔隊工作量。

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林鈺惠說，目前北市列管的回收廠有100多家，跟其他縣市相比不算多，畢竟若民眾一直檢舉，業者也會不堪其擾，就會選擇不設在台北市；環保局的職責在於維護環境，如果最後回收廠被認定可繼續經營，環保局會加強巡查，並提醒交易時不能占用公共區域、維持整潔。

社會局則表示，拾荒者可能會到處移動，社會局並未單獨列冊，但若他們有困難前來求助，對社會局來說不會因身分不同就差別待遇，就跟經濟弱勢一樣，評估讓社工介入或其他協助。（編輯：張銘坤）1120206