首批外國團客參訪彰化3天2夜 王惠美盼推廣國際觀光

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新加坡大通旅遊以及星光旅行社策劃的250人旅遊團，8日前往彰化扇形車庫參訪。彰化縣長王惠美和縣府城市暨觀光發展處長王瑩琦等人前往歡迎2023年首批到訪的國外旅遊團遊客。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年2月8日

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）彰化縣長王惠美上午前往扇形車庫，歡迎來自新加坡的第一批外國旅遊團；王惠美說，歡迎250名遊客來彰化暢遊3天2夜，參訪八卦山大佛、扇形車庫，將彰化景點推向國際。

新加坡大通旅遊以及星光旅行社策劃的250人旅遊團，今天前往彰化扇形車庫參訪，王惠美和彰化縣城市暨觀光發展處長王瑩琦等人特地前往扇形車庫，歡迎今年第一批來到彰化縣觀光的國外旅遊團遊客。

王惠美接受媒體聯訪指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，縣府熱情歡迎來自新加坡的250名遊客來彰化一遊，他們除參訪彰化八卦山大佛風景區、扇形車庫外，接下來還要前往鹿港鎮主祀天上聖母的新祖宮，夜宿鹿港，也會安排參觀芳苑海空步道等景點。

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王惠美說，希望藉由3天2夜的旅遊行程，讓遠從新加坡前來台灣一遊的遊客，有愉快的彰化之旅，也帶動更多旅客前來旅遊，將彰化在地文化、特色景點及美食小吃推向國際，拓展觀光商機。

星光旅行社總經理李宜家則說，彰化在地文化氣息豐富，旅遊團安排在新祖宮擺設彰化特色美食小吃宴及電音車歌舞台，以傳統的辦桌料理方式來辦理，要讓250人的旅行團，好好體驗彰化的深度文化及美食。（編輯：黃世雅）1120208