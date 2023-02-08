基隆「掀風潮」2/11開幕 聲漫結合聽覺與視覺

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）由北觀處主辦的「掀風潮」活動將於11日開幕，共有和平島地質公園、情人湖公園及湖海灣3大展區，並創作「聲漫」內容，結合聽覺與視覺效果，讓參展民眾感受北海岸獨特音頻。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，A展區和平島地質公園除有「冬泳」與「湯屋」2大活動外，聲漫景點包含星光草原、遊客中心、留夏沙灘、天使向海步道、萬善宮、慰靈碑、等嶼亭、雷達站等共8處。

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北觀處指出，以星光草原為例，聲漫內容採用弦樂與鐵琴敲擊出輕快漫步的夢幻感，觀展民眾能一邊欣賞，一邊想像半夜漫步在草地，享受微風吹拂的清新，民眾只要自備耳機與智慧型手機，即可感受最近距離的聲漫薰陶。

北觀處表示，活動期間若完成B展區情人湖公園及C展區湖海灣的定位與完成播放，即有機會中獎「無料水路」，從基隆小艇碼頭搭船航向A展區的和平島地質公園，沿途欣賞築港紀念碑、日治時期碼頭、正濱漁港等景點，感受基隆的歷史與人文。（編輯：李錫璋）1120208