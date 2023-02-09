台南永康社區大學3月開課 部分熱門課程額滿

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）崑山科技大學今年度受台南市政府委託承辦永康社區大學，開設生活藝術、保健養生、實用技能、社營文化等上百門課程，預定3月6日開課，校方指出，已有不少熱門課程額滿。

崑山科技大學今天發布新聞稿指出，今年首度承辦永康社區大學，除了依照社區需求建立在地特色課程，也提供社會人士進修管道。

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崑山科大指出，經彙整校內軟硬體及開展網路教學資源，並聘請來自研究機構、業界專家、民間團體優質師資開課，開放報名至今，已有書法、藥用植物養生、手語會話、艾揚格瑜伽、國際標準舞、天然手工皂等10多門熱門課程額滿。

崑山科大指出，除了有公共性或自主性社團外，百餘門課程內容包含許多不同領域，其中特別開設初級越南語、台菜經典料理、樂活創意手作、極簡理財等精彩課程，2月15日前報名可享有優惠。（編輯：黃世雅）1120209