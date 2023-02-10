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嘉義市空氣品質亮紅燈 籲民眾避免外出

2023/2/10 10:46（2/10 10:56 更新）
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嘉義市10日空氣品質達紅色警示，民族國小掛起紅色空品旗，並透過廣播提醒育樂營及管樂班集訓的師生注意。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年2月10日
嘉義市10日空氣品質達紅色警示，民族國小掛起紅色空品旗，並透過廣播提醒育樂營及管樂班集訓的師生注意。（嘉義市政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年2月10日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市10日電）嘉義市今天空氣品質達紅色警示，嘉義市府教育處啟動通報和應變，民族國小掛起紅色空品旗，提醒育樂營及管樂班集訓的師生注意，環保局呼籲民眾避免外出及劇烈戶外活動。

嘉義市環保局接受中央社記者訪問指出，嘉義市測站從今天上午6時起PM2.5超過54.5μg/m3，空氣品質指標AQI為153，達紅色警示。

環保局表示，昨天晚上開始吹東南風，西半部處於背風側，風速微弱，導致擴散條件不佳。環保局立即加派灑水車抑制揚塵、通報餐飲業者油煙管制設備確實操作和工地加強灑水。

環保局提醒民眾，紅色警示代表對所有族群不健康，患有呼吸道疾病或哮喘的民眾、老人或兒童等抵抗力較弱族群，在空氣品質不良期間應特別注意防範，避免外出及劇烈戶外活動，若必要外出時，也應配戴口罩加強個人防護。

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嘉義市教育處長林立生透過文字訊息表示，依據「區域空氣品質惡化防制措施」提前啟動通報、應變作為，要求寒假育樂營各項活動或體育課改以室內為主並避免戶外活動。

嘉義市民族國小除掛起了紅色空品旗，並透過廣播提醒育樂營及管樂班集訓的師生，空氣品質對所有族群不健康，各班級關閉門窗並開啟新風系統，如需離開教室一定要佩戴口罩防護自身健康。（編輯：謝雅竹）1120210

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