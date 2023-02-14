獨攀合歡北峰錯過班車下山 警熱心助印尼登山客

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來自印尼的女性登山客日前獨自攀登合歡北峰後錯過班車，幸運碰上合歡所員警，協助她在清境的民宿過夜，平安度過山區寒冷夜晚。（花蓮縣新城警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月14日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）合歡山景色吸引各地遊客到訪，日前一名來自印尼的女性登山客獨自攀登合歡北峰後錯過班車，幸運碰上合歡所員警，協助她在清境的民宿過夜，平安度過山區寒冷夜晚。

一名來自印尼的女登山客獨自到合歡山攀爬合歡北峰，當她攻頂後下山來到登山口，已經接近傍晚5時，整座山頭空蕩蕩，南投客運小巴、計程車也早就下山，只好徒步往武嶺方向走去。

合歡派出所員警賴彼得在山區處理遺失物品案件後，驅車返所經過小風口時，看見女子全身包得緊密嚴實，步履蹣跚地走在台14甲線的陡坡上，在天色即將變黑的山頭上，顯得孤伶無助。

警員賴彼得與女子交會而過時，女子可能不好意思而未招手求助，不過賴彼得從後照鏡有看見這名登山客曾回頭看著巡邏車離去，在職業責任感驅使下，賴彼得不假思索隨即調頭趕上，詢問登山客是否需要幫忙。

這名登山客將頭巾「謝伊拉 Shayla」摘下時，才發現是來自國外的登山客，名叫「仙妮」，她以生硬的中文表示想到Taichung Station搭車，不過似乎沒有公車了。

賴彼得聽聞後立即想到高山脫困SOP（標準作業程序），將她載往武嶺，試圖找尋遊客協助將她載往較熱鬧的清境搭車，不料到達武嶺停車場時，已是空蕩杳無人煙。

於是賴彼得將她載往南投仁愛警分局翠峰派出所求助，仙妮表示想先找地方住宿一晚，第二天再搭客運下山，賴彼得請翠峰所長張勝華幫忙，找了一間平價民宿供仙妮休息。

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合歡、翠峰2警以警車載著仙妮到清境的民宿時，後座的仙妮因不耐山路蜿蜒，以致暈車嘔吐，2警及民宿老闆娘趕緊協助清理，讓仙妮入住。2警要離開時，仙妮頻向2名警察道謝，讓她得以安全脫困。

合歡派出所表示，前來合歡山旅遊的外籍旅客愈來愈多，呼籲大家上山前一定要做好行前功課，掌握好天氣預報、路況管制、客運班次等資訊，以免受困高冷的合歡山，若遇急難立即撥打110報警求助，以策安全。（編輯：張雅淨）1120214