亞創中心與法國公司簽MOU 穩定無人機原料供應

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嘉義縣長翁章梁（前排左4）近日率團訪問歐洲，觀摩城市的交通及公共建設，了解歐洲國家在航太工業及新興科技產業的成果。圖為參訪團13日在台灣駐法國代表處合影。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月15日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉義縣政府今天表示，縣長翁章梁率團出訪歐洲13日在台灣駐法國代表處，見證亞創中心為穩定台灣無人機原料供應，與法國航太供應鏈管理公司MoovinV簽署航太暨無人機產業戰略合作備忘錄。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，翁章梁10日晚間率亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）代表出訪歐洲，首站抵達法國拜會達梭系統公司，參考其智慧平台的應用技術及航太產業推廣經驗。

縣府指出，在翁章梁見證下，亞創中心代表13日在台灣駐法國代表處與法國MoovinV公司簽署航太暨無人機產業戰略合作備忘錄，日後將可進行深度合作，穩定無人機產業原料供應。

縣府表示，MoovinV在航太供應鏈管理方面有60年綜合經驗，擁有強大的製造商和銷售商網路，有效連接原材料的買家和賣家，後續將進駐亞創中心，扮演台法之間的橋樑，使無人機產業發展更加茁壯。

翁章梁在臉書（Facebook）貼文說，台灣無人機國家隊就在嘉義，近日出訪歐洲，除了觀摩城市交通及公共建設之外，也了解他們在航太工業及新興科技產業的成果及航太材料網絡媒合的運作。

亞創中心位於嘉義縣太保市，去年由總統蔡英文主持揭牌啓用，並宣告無人機國家隊正式在嘉縣成軍；目前已有35家無人機相關的產官學組織進駐。（編輯：黃世雅）1120215