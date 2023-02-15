亞洲跳島郵輪聯盟訪金門 推動國際郵輪停泊

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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）亞洲跳島郵輪聯盟（AACA）代表今天在航港局長葉協隆陪同下，拜會金門縣政府，並體驗金門藍色公路，感受金廈海域風情，盼促成金門成為跳島旅遊的港灣停靠點。

金門縣府發布新聞表示，交通部航港局預定17日辦理「亞洲跳島郵輪聯盟合作意向書簽約活動」，因金門特殊區位與風俗民情，邀集日本、韓國、菲律賓等國家主要郵輪業者飛抵金門拜會縣府，探討未來推動藍色公路跳島郵輪活動及金門港埠郵輪接待能量等議題。

亞洲跳島郵輪聯盟（AACA）表示，希望透過產官學攜手提升東亞目的地郵輪產業，吸引國際奢華型遊輪和探索型遊輪選擇亞洲島嶼作為靠泊目的地，連接東北亞和東南亞（包括台灣）的跳島遊輪航程，並帶動亞洲地區遊輪產業。

前來拜會的聯盟成員包括菲律賓交通部次長薩米恩托（Elmer Francisco Sarmiento） 、韓國國際郵輪研究院長林福順（音譯）、日本三井客船顧問佐藤忠晴和台灣遊輪協會理事長曾俊鵬等人。在拜會縣府後，搭乘初日號客輪，體驗金門藍色公路，感受金廈海域風情。

金門縣政府表示，金門四面環海，2020年的跳島郵輪吸引近2萬名旅客來金門，不過多數以國內旅遊團體為主，這次由交通部航港局推動國際郵輪航線，有機會迎接萬噸級郵輪停泊於金門水頭商港。

金門縣長陳福海說，期盼與中央共同推動旅遊升級計畫，打造金門旅遊金字招牌，並指示觀光處等部門要做好迎賓準備。（編輯：郭諭儒）1120215