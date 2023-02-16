國小校長孫麗琪接掌教育處 金門縣府人事亮點

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金門縣政府教育處長孫麗琪（圖）16日走馬上任，原為古城國小校長的她說，由國小校長掌教育處，顯示縣府重視教育發展的決心，她也願意為金門孩子多做點事。中央社記者黃慧敏攝 112年2月16日

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣政府教育處長孫麗琪今天走馬上任，原為古城國小校長的她表示，由國小校長接掌教育處，顯示縣府重視教育發展的決心，她願意為增進金門孩子競爭力而努力。

金門縣政府上午舉行縣府暨所屬機關原新任首長布達交接典禮，主官共8人，其中，孫麗琪是首名由國小校長出任教育處長者，成為這波人事亮點。

孫麗琪接受中央社記者訪問表示，延攬國小校長出任教育處長，確實是縣府創舉，讓她看到縣長陳福海對教育發展的決心，重視0到6歲到國小的扎根工作；她說，教育是希望工程，這個根基穩固，金門的人才方能得到好的照顧與培養。

孫麗琪說，接任教育處長，是很艱難的決定；自己一直在學校場域，不了解行政體系，直言對自己的能耐信心不足，但「我願意為我們的孩子做點事」，達到陳福海期盼提高金門孩子競爭力的目標。

縣府人事處資料指出，孫麗琪現年53歲，國立金門大學閩南文化研究所碩士，曾任烈嶼鄉卓環國小、金湖鎮開瑄國小、金城鎮中正國小老師，以及開瑄國小和古城國小校長等職務。

金門縣政府教育處長一職，陳福海二度擔任縣長後一直想尋覓合適人選，這次由孫麗琪出線，地方教育界人士認為，孫麗琪在開瑄國小校長8年任內，在教學、設備上經營得有聲有色，特別是耗資新台幣3億元的校舍新建工程如質如實完工，深得陳福海器重。

除了古城國小師生，金門各中小學校長今天幾乎全員到齊，到縣府觀禮，連已調職宜蘭的前金門高中校長廖俊仁也專程前來祝賀，顯示孫麗琪的好人緣。

陳福海自去年12月25日二度上任以來，多項局處首長並未派實，今天布達的第3波人事，除了孫麗琪，還有回任的文化局長呂坤和等人。（編輯：謝雅竹）1120216