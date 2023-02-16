基隆規劃發弱勢染疫津貼1萬元 最快7月實施

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基隆市政府規劃發放低收與中低收入戶COVID-19確診者染疫關懷津貼每人新台幣1萬元。市府社會處長楊玉欣（中）16日在記者會表示，市府將提出追加預算，期盼議會支持，若順利最快7月實施。右為基隆市政府發言人余治明。中央社記者王朝鈺攝 112年2月16日

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市府規劃發放低收與中低收入戶COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者染疫關懷津貼每人1萬元，社會處長楊玉欣說，市府將提出追加預算，期盼議會支持，若順利最快7月實施。

楊玉欣今天在記者會指出，基隆市目前低收及中低收入戶約有9000人，由於染疫後，對他們的工作生活受到了影響，且上屆議會決議通過，請市府增列染疫者慰問金，針對家中經濟支柱、弱勢要多給予關懷，因此市府針對設籍基隆市的低收與中低收入戶確診者，提出染疫關懷津貼。

楊玉欣表示，基隆市低收與中低收入戶民眾只要在民國109年1月1日到去年12月31日曾染疫，且查有確診紀錄者，每人核發新台幣1萬元，申請期限到12月15日止，申請人可到戶籍所在地區公所填寫申請表、檢附確診者郵局存摺影本，向里幹事或里長提出申請，經區公所複審通過後核發。

市府發言人余治明表示，市政府根據基隆市議會先前決議，轉為針對低收與中低收入戶辦理染疫確診者關懷津貼發放作業，預計在今年提出追加預算，希望議會能支持通過，給予弱勢民眾關懷。

記者詢問，這項政策與社會期待有所落差，基隆市長謝國樑在選舉時提出只要染疫就可領津貼，如今改成限低收與中低收入戶。

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對此，余治明說，中央政府的防疫政策，在防疫過程中有相當明顯的變化，從一開始「清零的政策，與病毒共存，最後走到全民免疫」，如同去年11月7日，採取「0+7」政策，放寬居家隔離限制，取消民眾3000元的防疫補償金申請，市府目前只能針對有需要關懷的低收與中低收入戶予以幫助。

至於未來是否不排除針對所有基隆染疫市民發放津貼，楊玉欣表示，地方政府會隨著中央政策滾動式調整，但無論如何調整，低收與中低收入戶都需要大家攜手呵護、協助，希望府會能攜手一步一腳印，一起將基隆打造成為最有愛的城市。（編輯：李錫璋）1120216