遭指罰學生校門口舉牌 松山高中：宣導活動畫面

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北市松山高中被指處罰未寫外食單就訂餐的學生，站在校門口舉牌「不寫外食單，別來讀松山」等字樣，挨批形同「洗門風」。圖為松山高中外觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）北市松山高中被指處罰未寫外食單就訂餐的學生，站在校門口舉牌「不寫外食單，別來讀松山」等字樣，挨批形同「洗門風」。校方回應，那是學生宣導訂購外食要申請的活動畫面。

台灣青年民主協會在臉書發文表示，松山高中因學生訂餐未依規定寫外食單，遭學校處罰於午休時間，在校門口站成一排舉著「不寫外食單，愛校做到翻」、「不寫外食單，別來讀松山」、「沒寫外食單，先去找校安」、「不寫外食單，請去自助餐」、「不寫外食單，不能拿中餐」等標語。

協會表示，許多學生認為，縱使違反規定，這樣的處罰方式是在羞辱學生，且違反教育法規，侵害學生人格與自尊，宛如回到戒嚴時代，學生說台語要被掛狗牌，或如同古代「洗門風」般的處罰。

松山高中則在官網發出聲明表示，有5名高三學生想宣導「在校期間訂購外食申請」，想以創意有趣的方式進行，標題跟文字內容都是學生發想，也跟師長及校安中心討論過確認。

校方指出，舉牌畫面是17日中午，由這5名發起學生在學校內大門邊舉牌宣導，受到大家關注、十分熱烈，也開心地與師長、同學合影留念。

校方說，這次事件起因是學生在校內的自發性宣導活動，並非處罰、亦無強迫。

校方表示，松山高中沒有禁止學生訂購外食，是顧及食安、垃圾、廚餘等問題，訂購外食須至校安中心填單申請，完成後即可訂購；如果未申請會透過輔導管教方式教育學生完備程序，除非連帶或衍生其他不當行為，否則不會進行懲處，更不是「罰站」、「掛狗牌」、「洗門風」。（編輯：李錫璋）1120218