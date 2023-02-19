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澎湖廟口故事報你知 湖西走讀堂堂邁入第13年

2023/2/19 17:04
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（中央社澎湖縣19日電）澎湖宮廟知多少，地方文史工作者蔡福松老師今天在走讀「廟口故事」中表示，依澎縣府調查統計，澎湖宮廟全台密度第一，村村有宮廟，大小宮廟共逾300座、合法登記有近200座；湖西鄉長陳振中表示，辦理走讀至今已13年。

蔡福松表示，先民早年渡海來澎，都有迎請如媽祖、水仙尊王等海神或原鄉地方神祇分靈祀奉的，如保生大帝、玄天上帝等諸神，成為移民的心靈寄託，而隨著時代演進，逐步成為具有本土風格的地方守護神，因此在澎湖境內各村里，都有看到各自的大小宮廟。

蔡福松說，澎湖的各宮廟揉合儒、釋、道三教合流的信仰，各宮廟都先後多次重建，廟貌由簡樸至華麗莊嚴，由單調而至複雜，規模建構也由小到大，各廟都依習俗自有祭祀慶典。

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蔡福松在湖西天后宮廟口走讀時指出，天后宮迄今有近300年歷史，曾先後3遷5重建，每年都依俗辦理有光明燈、太歲燈、建醮祀旗、操營格界、遶境鎮符、香條、普渡、濟世祭改等慶典科儀，還與在地的奎壁澳南寮、北寮、湖東、湖西、紅羅與白坑共6村聯合祭王，以及與湖東、白沙赤崁等村結盟交陪，聯合辦理廟會慶典，最為特別，讓參與民眾了解廟口故事。

湖西鄉長陳振中表示，公所圖書館定期辦理走讀湖西活動，邀請有歷史老師退休的蔡福松與國文老師陳定國等人辦理走讀工作，至今長達13年，未來每個月仍會持續辦理。（編輯：陳仁華）1120219

#蔡福松
#湖西
#陳振中
陳振中
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