基隆將提購萬輛電動機車預算 補助青年3萬元

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基隆市長謝國樑（圖）21日在市務會議後記者會說明青年電動機車政策進度，市府將提追加預算，編列採購超過1萬輛電動機車預算，每輛補助青年新台幣3萬元，盼議會支持，目標112年下半年開始交車，以汰舊換新優先。中央社記者王朝鈺攝 112年2月21日

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市長謝國樑今天說明青年電動機車政策進度，市府將提追加預算，編列採購超過1萬輛電動機車預算，每輛補助青年新台幣3萬元，期盼議會支持，目標下半年開始交車。

謝國樑上午在市務會議後記者會表示，至於確切採購電動機車數量仍在評估中，規劃每輛由市府補助3萬元，中央針對個人則有2部分補助，經濟部能源局補助7000元，環保署則有2000元和4000元2個級距的補助，合計補助約4萬元，此外，經主計和財政等單位研擬後，市府仍可同步還債超過1億元。

謝國樑指出，申請資格為民國78年至92年出生，入籍基隆市滿3年，擁有駕照滿1年，以汰舊換新優先。

謝國樑說，已有主要廠牌表達有意合作承做4萬元電動機車，廠商競標時須將規格、功能等說明清楚，他希望市民拿到安全、效能好「快但不要太快」，對青年最有幫助的電動機車，市府會與採購中心和政風處等單位討論，評選過程中也會首次啟動廉政平台機制，邀請司法單位參與評選。

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謝國樑表示，外界可能誤以為要做好幾年公益才能拿到電動機車，預算通過後，青年只要符合資格就可向市府申請補助，拿到機車後就可開始做公益，假如青年拿到機車後卻不做公益，現在科技很先進，有很多方法可以提醒申請補助者享有權益後，也要賦予義務。

謝國樑選前提出「青年電動機車」政見，預計4年打造5萬輛電動機車，首批適用民國78年至92年出生基隆市民，資格需連續5年達成4小時公益回饋，規劃每輛由基隆市府補助3萬元，並向中央爭取1萬元補助。（編輯：張銘坤）1120221