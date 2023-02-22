謝國樑排隊搭9026客運 通勤族反映等1小時快遲到

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市長謝國樑今天一早搭國道客運9026路線，有民眾焦急說等了1小時還上不了車，上班就快遲到，謝國樑呼籲業者不應脫班，只要沒依規定行駛，就應開罰予以輔導。

近日有通勤族不斷向市府或在社群媒體反映，9026路線在尖峰時段常大排長龍，謝國樑上午7時在市府交通處長王圳宏陪同下，於基隆長庚醫院前站牌搭9026路線到南港轉運站，瞭解行駛現況和通勤族心聲。

謝國樑指出，從新路線核定到業者接手營運，主要由公路總局負責，希望公路總局協助業者解決9026班次問題，也希望監督中央機關的民代予以協助，一起解決市民搭車久候的問題。

謝國樑表示，在他就任後，9026路線發生變化，顯見相關政策之前就已定調，希望各方協助攜手解決難題，也呼籲業者不應脫班，只要沒依規定行駛，市府會要求公路總局開罰予以輔導，維護通勤族權益。

王圳宏向中央社記者指出，交通處日前主動邀請公路總局台北市區監理所和福和客運等單位開會，經協調後已達成共識，未來無論平日或假日，9026和9026A路線班次全都會延駛到南港轉運站，監理所已發文給基隆市、新北市、台北市政府，3縣市政府原則同意變更，預計公路總局最晚24日會核定。

王圳宏指出，9026路線輸運情形已有改善，不過，現場有民眾反映國光客運1815路線長庚醫院站點保留座位不夠，通勤族等候時間較久，謝國樑立即電洽國光客運高層協調加開班次，解決通勤族問題。

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王圳宏表示，謝國樑非常重視其他客運業者運輸狀況，明天中午將邀請國光客運、首都客運、大都會客運、基隆客運、福和客運等行駛基隆市國道客運業者高層在市長室「便當會」，積極瞭解問題並商討改善方法。

福和及皇家客運1月20日起接手營運9026路線，並區分9026和9026A路線，9026路線經國道下汐止，汐止並新增4站但不進南港轉運站，只到南港展覽館，而9026A路線經國道，但不下汐止到南港轉運站。（編輯：張銘坤）1120222