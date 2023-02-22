竹北新建公29博愛風雨球場 預計8月底完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

竹北市長鄭朝方（前中）22日視察公29公園博愛風雨球場新建工程並表示，現場柱墩過於接近球框，及採光罩未定位等配置問題要求廠商改善，盼打造符合市民所需的運動空間，預計8月完工。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）竹北市公29公園博愛風雨球場新建工程，市長鄭朝方今天視察表示，現場柱墩過於接近球框，及採光罩未定位等配置問題要求廠商改善，盼打造符合市民所需的運動空間，預計8月完工。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，博愛風雨球場新建工程去年完成發包，公所會持續為市民把關，以精準、效率、創新的施政原則應對，要新建出符合民眾需求設計的運動空間。

鄭朝方今天前往博愛風雨球場視察表示，博愛風雨球場設計有部分疑慮待改善，包含球場結構柱位過於接近籃球球框，易造成民眾打球時衝撞潛在危機。

鄭朝方說，另採光罩位置也要求需定位，避免球友投籃時容易產生陽光直射眼睛風險，並請施工廠商依照使用者需求改善，確保施工品質符合市民使用期待。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

竹北市公所表示，博愛風雨球場日前在竹北市公所、代表會及新竹縣政府共同努力下，爭取客委會「客庄創生環境營造計畫-禾埕專案計畫」補助經費為新台幣1944萬元及自籌費1438萬元，共計3382萬元挹注新建。

市公所指出，球場融合客家「禾埕」文化元素，將原有的籃球場增建風雨球場，涵蓋有3座全場風雨籃球場及保留1座露天全場籃球場，並於球場旁新建一座公共廁所，讓市民來運動時不受天氣影響。（編輯：張銘坤）1120222