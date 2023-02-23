左鎮小7首日咖啡賣最好 偏鄉服務也收包裹、繳費

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位於台20線旁、台南市左鎮區首家連鎖超商23日下午展開試營運，外觀採山屋造型格外吸睛。有當地居民認為，超商進駐地點在台20線道路旁，主要客源應是化石園區遊客或經台20線出入山區的民眾。中央社記者楊思瑞攝 112年2月23日

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市左鎮區首家連鎖便利超商7-ELEVEN今天開始試營運，不但跟都會區「小7」一樣24小時營業，也有收寄包裹、繳帳單服務，而試營運首日賣最好品項是咖啡。

這家小7開幕後，台南各區都有連鎖便利超商；有在地居民認為，這代表造訪左鎮的觀光客變多，商機增加，而往後收寄包裹、繳帳單都方便多了。

這家連鎖便利超商是由左鎮農會爭取經營的加盟店，位於台20線旁光榮休閒農業區，一旁是左鎮區農會農特產品展售中心，再過去有加油站，對面是左鎮化石園區，超商建物外觀為亮眼山屋造型。

左鎮區農會常務監事李茂昌告訴中央社記者，當初興建這處建物時，地主與建築師討論後認為採具未來概念的尖屋頂最適當，興建期間就吸引不少路過民眾目光。

不好民眾好奇，開在人口較少、平均年齡偏高的偏鄉小7是否不24小時營運？販賣品項較少？服務項目不那麼齊全？但這處門市與其他都會區連鎖門市一樣24小時營業，提供服務都相同，甚至設有圖書區。

一名左鎮居民告訴中央社記者，超商進駐後，主要客源應是化石園區遊客或經台20線出入山區民眾，而左鎮原有幾家商店都是經營很久的雜貨店，多位於老街區，經營型態不太一樣，且距離不算很近，生意被影響程度應該有限。

李茂昌說，左鎮是農村型聚落，居民晚上要買東西吃其實不太方便，可能還得開車、騎車到數公里外玉井區或新化區，先前曾兩次爭取連鎖超商業者到車流量較大的台20線旁設點，但業者評估後都認為客源不夠穩定、不願進駐，直到化石園區吸引不少觀光客，最近終於評估過關。

李茂昌表示，遊客之前最大困擾應該是吃東西的地方不夠，連鎖超商進駐後滿足遊客消費需求，在地居民要收寄包裹、繳帳單或吃東西也方便多了；首日試營運業績不錯，在地民眾跟外地客都很多，銷路最好品項是咖啡。

此外，李茂昌說，由於是由農會加盟經營，超商幹部由農會職員轉任，職員以招募在地居民為主，目前已有數名20、30多歲年輕人加入，仍持續透過農會平台徵才，希望更多左鎮子弟留在家鄉，提供最親切服務給在地居民。（編輯：李明宗）1120223