苑裡鎮灌溉水量小春耕恐難整田 農水署調高放水

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苗栗縣苑裡鎮農民近來發現灌溉水圳水量不夠整田，經國民黨立委陳超明邀集農委會農田水利署會勘討論後，農田水利署24日起調整放水量，讓農民可加速完成整田作業。（立委陳超明辦公室提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月24日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）南部水情吃緊，國民黨立委陳超明表示，苗栗縣苑裡鎮農民近日察覺灌溉水圳水量不足，春耕恐難以整田，他會同農田水利署會勘後，今天起調高放水量，協助農民加速整田作業。

陳超明透過臉書（Facebook）指出，目前正值春耕時節，但陸續接獲苑裡地區農民陳情，灌溉水圳目前放水量僅2.5cm/s（公分/秒），根本不夠整田，尤其部分沙地性質的田地，若沒有一次淹滿，反而造成水資源浪費。

他表示，昨天邀集經濟部水利署、農委會農田水利署等單位到苑裡實地會勘，有部分田地乾枯，有的農友因缺乏水源灌溉，只能放任農地雜草叢生。

農民反映，整田期間最需要用水，但目前供水量可說是「杯水車薪」，目前輪灌區的山腳工作站範圍，尚有500公頃因缺水無法整田，下週輪到苑裡站輪灌，農民都心急如焚。

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陳超明表示，政府尚未公布休耕政策，農民都希望能盡速完成整田以便插秧，相關單位應合理調配水資源，確保有足夠水源完成一期稻作，而非在放水量與休耕這2個面向拉扯，恐反而引來民怨；經討論後，農田水利署同意調整放水量。

農田水利署台中管理處向中央社記者證實，包括苑裡、山腳、日南3工作站所屬大安溪下灌區、共約4600公頃，今天起至28日放水量提高為5.5cm/s，3月1日至3月10日調整為4cm/s，讓農民可加速完成整田作業，期間也會視天氣變化狀況，進行彈性調節。（編輯：戴光育）1120224