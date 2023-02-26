水庫存量低 嘉南春季雜作多元水源灌溉

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）因曾文、烏山頭水庫蓄水率偏低，行政院農委會農田水利署盤點埤塘、溪流、區排及水井等水源，協助春季雜作供灌作業，農委會主委陳吉仲今天到台南視察整備情形，盼順利完成。

陳吉仲上午在農田水利署長蔡昇甫及農水署嘉南管理處長陳英仕等人陪同下，到台南市新化區虎頭溪與嘉南大圳南幹支線交界附近，視察嘉南地區春季雜作抗旱灌溉整備情形，聽取相關人員簡報，並觀看取水試運作狀況。

蔡昇甫接受媒體聯訪表示，政府在去年8月就超前部署抗旱計畫，與2年前的「百年大旱」同期情況相比，今年降雨量雖然更少，但嘉南地區主要水庫蓄水量仍多出3000萬噸左右，不過，水庫水不能只用在農業，為確保農民生計，農水署規畫充分利用埤塘、溪流、區排、公有及民間水井等多元水源，搭配水庫最少供水量，進行春季雜作供灌。

陳吉仲表示，嘉南地區是全台灣最重要農業生產區，但已超過560天沒有下大雨，導致曾文及烏山頭水庫所有水都供給農業用都不夠，農委會已針對約1萬9000公頃用水量較大的水稻採取節水措施，讓農民沒有種水稻，每公頃補助新台幣9萬6000元，已在過年前全部發給農民。

陳吉仲指出，另外還有4萬2000多公頃的春季雜作，希望能透過河川、埤塘、井水等相關多元管道，提供農民需要的水，一起度過難關，確保雜作生產，滿足糧食安全。

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陳吉仲指出，總統蔡英文與行政院長陳建仁已指示農委會，在這次疫後特別條例中的韌性農業，要針對水資源使用效率提升、所有基礎工程做好、確保農民收入維持穩定，且提供全民糧食安全所需要的農產品。

農水署嘉南管理處提供資料指出，今年春季雜作抗旱灌溉作業將於3月1日起先由南幹線系統實施，3月9日接續由北幹線系統實施，農民應配合分區供灌時間取水，以提高灌溉效率，切勿私自取水，影響整體灌溉作業。（編輯：黃世雅）1120226