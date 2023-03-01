台東進步盃籃球鬥牛賽 劉櫂豪邀民眾組隊參加

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（中央社記者盧太城台東縣1日電）由民進黨台東縣黨部主辦的第2屆進步盃籃球鬥牛賽將於3月18日舉辦，立委劉櫂豪邀請台東民眾組隊參加。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿表示，由民進黨台東縣黨部主辦及劉櫂豪立委服務處協辦的第2屆「進步盃」3對3籃球鬥牛賽將於3月18日東海運動公園籃球場舉行，歡迎有意願的台東縣國高中生與燃起籃球魂的社會人士組隊報名參加，一起熱血「尬」一下。

劉櫂豪指出，他2020年擔任民進黨台東縣黨部主委時，廣納地方黨公職的建議，盼望能凝聚更多年輕人認同民主、關心投入公共事務，因此發起第1屆「東海岸進步盃3對3籃球鬥牛賽」活動，吸引許多熱血青年參與，也為台東黨務工作注入一股新鮮活力。

劉櫂豪強調，活絡地方生氣，讓民進黨與社會更緊密連結，是當時參選主委的政見之一，舉行多元活潑的活動，讓更多民眾參與，才能讓民進黨與基層民眾更緊密結合。

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當時舉辦完籃球鬥牛賽後，許多報名參加的民眾都一再盼望第2屆賽事的舉行，但因疫情下，停辦了幾年，今年終於在全民努力防疫下逐漸解封，現任主委簡維國決定續辦第2屆進步盃籃球鬥牛賽，由民進黨全體黨公職、台東縣籃球協會與劉櫂豪服務處協助舉行。

第2屆「進步盃」籃球鬥牛賽，在台東市東海運動公園籃球場舉行，賽事時間為3月18日上午8時，劉櫂豪歡迎喜歡籃球的各方球友、熱愛籃球的籃球魂們，趕緊報名。（編輯：陳仁華）1120301