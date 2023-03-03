台電施工漏發通知單 竹山工業區誤以為無預警大停電

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）竹山工業區500多戶今天上午進行計畫性停電施工，不料其中約60戶未收到停電通知單，導致用戶誤以為「無預警大停電」，台電致歉表示，加強注意停電通知單發送作業及施工時間。

媒體報導，為檢修線路及供電設備，台灣電力公司南投區營業處日前發出工作停電通知單給經濟部工業局南崗兼竹山工業區服務中心，3月3日下午1時至2時需實施停電作業，不料竹山工業區今天上午無預警停電，造成園區工廠被迫停工，廠商懷疑施工人員看錯班表。

台電南投區營業處下午透過新聞稿說明，為提升竹山工業區供電穩定，今天安排維護改良工程計畫性停電施工，範圍為竹山工業區一帶500多戶，時間上午8時30分至中午12時，此停電施工訊息公告在台電南投區處網頁，但停電通知單漏發約60戶。

台電南投區處表示，經加速作業，於上午10時15分全數復電，這次計畫性施工停電造成不便，台電深致歉意；台電也澄清，今天竹山工業區「不是無預警大停電，也並非看錯施工時間誤停電」，台電未來會加強注意相關施工作業時間及停電通知單發送用戶作業。

台電也表示，原定下午於竹山工業區安排導線失竊復舊計畫性停電施工，停電時間為下午1時至2時，已改採無停電施工，因此無停電影響用戶。

台電網站解釋，「計畫性工作停電」為強化系統韌性或因設備老舊定期更換檢修設備需要而排定的停電，屬計畫性的工作停電，與電源不足完全無關。（編輯：黃世雅）1120303