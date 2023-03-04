蔣萬安市府首場社子島說明會破局 爆拉扯衝突

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台北市地政局28日在中洲區民活動中心，原定召開「申請剔除社子島區段徵收說明會」，地政局長陳信良（左）發言遭社子島自救會成員打斷，民眾表達不滿。中央社記者吳家昇攝 112年3月4日

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（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市政府今天在社子島召開申請剔除區段徵收說明會，社子島自救會到場抗議，台北市地政局長陳信良抵達後，還爆發拉扯追逐衝突，最後未開會。自救會要求，須先完成社會溝通。

台北市地政局土地開發總隊今天上午在台北市延平北路9段的中洲區民活動中心召開「申請剔除社子島區段徵收說明會」。

反對區段徵收的社子島自救會成員一早抵達現場，並在活動中心大門前擺塑膠板凳，放置書寫「無條件剔除、解除禁建、要重新溝通、拒絕走流程流會」等字板。

社子島自救會發言人李華萍接受媒體訪問時指出，甫上任的台北市長蔣萬安在選前曾提過希望社子島居民相信政府，但上任至今，針對社子島開發案卻延續前任市府方案，還召開首場說明會，可能是蔣萬安不熟市政，才會遭業務承辦局處牽著走。

她表示，前任北市府團隊在社子島開發案已與當地居民造成撕裂及破壞信任，蔣萬安卻延續前任市府方案，並以說明會取代實質溝通。她要求今天不能召開會議，且未完成與當地居民溝通前，不要再召開相關會議。

她說，先前提供給台北市政府的陳情文件提及，不接受且反對區段徵收，也不願意納入前任市府提出的剔除方案等，但現任市府團隊完全沒做到就先召開說明會，這場會議沒理由召開，且蔣萬安選前曾至社子島並指稱會傾聽在地居民聲音，但選後就未見人影。

轄區台北市士林警分局一早調派多名員警到場，維持秩序。陳信良及土地開發總隊長黃群抵達會場時，現場爆發第1波衝突，自救會成員開始喊出「停止開會、作秀」等口號，並與警方推擠。

台北市地政局28日在中洲區民活動中心，原定召開「申請剔除社子島區段徵收說明會」，地政局長陳信良（左）發言遭社子島自救會成員打斷。中央社記者吳家昇攝 112年3月4日

陳信良在混亂場合透過麥克風指出，不是要作秀，因為北市府要與社子島住戶溝通才到場。

不過，在自救會成員推擠下，陳信良被警方護送離開。在離開途中，媒體上前追問，對於無法開會的看法。對此，陳信良表示，社子島近50年未開發，且環境差，後續會透過各種管道與居民溝通。

但自救會成員不滿，從後追逐，並在街頭與警方及媒體發生推擠、拉扯衝突，最後陳信良在警方保護，坐上警車離去。截至記者發稿前，自救會成員仍在區民活動中心前守候。

台北市地政局指出，因說明會現場發生陳情抗議激烈，且為顧及現場民眾及人員安全，無法順利召開；未來居民可透過多元服務管道，例如專案工作站駐點、線上諮詢等方式，了解開發案內容及自身權益。（編輯：戴光育）1120304