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陳其邁宣傳高雄風格路跑 首獻時尚雜誌拍攝處女秀

2023/3/5 15:53（3/5 16:11 更新）
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知名國際時尚雜誌5日釋出高雄市長陳其邁專訪拍攝，引起網友熱烈討論，不僅可看到陳其邁穿著潮流運動服飾，更在著名地標高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月5日
知名國際時尚雜誌5日釋出高雄市長陳其邁專訪拍攝，引起網友熱烈討論，不僅可看到陳其邁穿著潮流運動服飾，更在著名地標高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 112年3月5日
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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄市長陳其邁獻出時尚雜誌ELLE拍攝處女秀，陳其邁今天表示，ELLE Run with Style風格路跑今年首度來到高雄舉辦，從未穿過潮流運動服很新鮮，歡迎來高雄體驗最美慢跑路線。

知名國際時尚雜誌ELLE今天釋出陳其邁專訪拍攝，引起網友熱烈討論。照片中不僅可看到陳其邁穿著潮流運動服飾，更在著名地標高雄流行音樂中心戶外廣場擺出帥氣姿勢。

陳其邁今天表示，ELLE Run with Style風格路跑是國內重大路跑賽事，今年首度來到高雄舉辦，預計吸引眾多慢跑好手及時尚愛好者，身為市長感到非常榮幸，因此日前接到專訪邀約便馬上答應，希望趁此機會行銷高雄、分享高雄運動美學。

陳其邁坦言，從未穿過這種潮流運動服，覺得很新鮮。拍攝過程中攝影師不斷指導擺出不同姿勢，且為力求完美，要一直重複擺出姿勢。直到攝影師滿意，讓他直呼原來拍照這麼辛苦，好多姿勢都不符合人體工學。

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陳其邁在專訪中也細數高雄近年運動產業發展，像馬拉松、滑板、街舞及電競等賽事；推行高雄屬地球隊，職籃與職棒球隊扎根在地經營模式；硬體方面也在各行政區廣設運動中心，設置老年人與身障者專用的體健設施，推展運動風氣。

高雄市政府觀光局發布新聞稿指出，陳其邁也分享3條高雄最美慢跑路線與週邊美食口袋名單，包括愛河水岸路線可感受高雄港都風情，也能到美食林立鹽埕區飽食一頓；臨港線至柴山路線多重變化的山路富挑戰性，跑完可以到柴山上景觀咖啡廳吹海風歇息；還有澄清湖環湖路線山清水明、鳥語花香等。（編輯：黃世雅）1120305

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