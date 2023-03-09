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花蓮春耕乍暖還寒 秧苗現稻熱病農改場籲及時防治

2023/3/9 08:26（3/9 09:01 更新）
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近日氣溫逐漸回升，但受鋒面影響，早晚溫差大，花蓮許多農民已開始翻土整地插秧，花蓮區農改場發現秧苗開始有稻熱病發生，呼籲農民及時防治處理。中央社記者李先鳳攝 112年3月9日
近日氣溫逐漸回升，但受鋒面影響，早晚溫差大，花蓮許多農民已開始翻土整地插秧，花蓮區農改場發現秧苗開始有稻熱病發生，呼籲農民及時防治處理。中央社記者李先鳳攝 112年3月9日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）近日氣溫逐漸回升，但仍受鋒面影響，早晚溫差大，花蓮許多農民已翻土整地插秧，花蓮區農改場發現秧苗開始有稻熱病發生，呼籲農民及時防治處理，避免病害擴散蔓延。

行政院農業委員會花蓮區農業改良場今天發布訊息表示，水田中剛播下的秧苗，面對乍暖還寒不穩定的外在環境，抵禦病蟲害能力會降低，較易在此時期感染葉稻熱病。

稻熱病是水稻栽培區最重要的真菌性病害之一，環境溫度、降雨量與氮肥施用情形皆與稻熱病有密切相關。溫度適宜且相對濕度高於90%以上，即快速發病，降雨日數愈多，發病愈趨嚴重；若未能及時防治，稻熱病菌能在短時間內迅速感染稻株，如瘟疫般蔓延擴散，因此稻熱病有「稻瘟」之稱。

花蓮區農改場指出，選擇抗病品種秧苗可降低稻熱病發生機率，在肥培管理上注意切勿過施氮肥，氮、磷、鉀3要素須配合；由於目前溫度算低，水稻生長較緩慢，農友們往往會增施肥料促進生長，然而增施氮肥會造成稻株徒長且葉片質地薄弱，因而增加染病機會。

秧苗定植前，葉片就出現葉稻熱病感染型病斑，則不建議將染病秧苗盤種植至田間，可先行施藥防治再插秧；若已移植至田地，且植株還小可用無人機施藥。

若為有機栽培者，經農改場多年田間試驗評估證實，施用中性化亞磷酸可有效預防稻熱病發生，建議農友稀釋1000倍後噴施，每7天噴一次，連續施用2至3次，以減輕發病。

花蓮區農改場提醒農友，若欲使用化學農藥進行防治，核准藥劑可參考動植物防檢局農藥資訊服務網，遵守相關規定及注意事項。有關疫情資訊，可留意農改場發布的警報。（編輯：陳仁華）1120309

花蓮農改場表示，水田中剛播下的秧苗，面對乍暖還寒不穩定的外在環境，易感染葉稻熱病，感染初期葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，之後漸擴大為紡錘斑。（花蓮區農業改良場提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月9日
花蓮農改場表示，水田中剛播下的秧苗，面對乍暖還寒不穩定的外在環境，易感染葉稻熱病，感染初期葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，之後漸擴大為紡錘斑。（花蓮區農業改良場提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月9日
#花蓮區農改場
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