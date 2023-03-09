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台東立委選舉民進黨內初選 劉櫂豪和賴坤成起跑

2023/3/9 19:14
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（中央社記者盧太城台東縣9日電）民進黨台東縣黨部今天公告台東立委初選3月20至24日領表、登記。現任立委劉櫂豪表示，將會配合黨部時程登記參選；前立委賴坤成則表示「會先領表再看看」。

民進黨台東縣黨部主委簡維國今晚接受中央社記者訪問表示，下屆台東立委選舉民進黨將辦理黨內初選，3月20至24日領表、登記，4月12日中執會審查初選候選人資格。4月18日前立委初選協調截止。4月24至5月12日執行立委黨內初選民意調查。5月17日中執會公告提名名單。

簡維國表示，台東縣民進黨區域立委於2010年取得首次的輪替至今，可以看到為台東的發展貢獻良多，不管是南迴公路與鐵路電氣雙軌之交通建設、中央經費爭取、民生法案的增訂等許多政績，都獲得民眾高度的肯定。

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他說，初選制度是產生優質人選的方式之一，民主進步黨不管採用何種方式來產生候選人都會符合公平公正原則。透過內部的良性、理性的競爭展現參選人的民主風度，並在未來提名確定之後，展現民進黨的團結氣勢。現已有幾名同志表達參選意願，黨部十分期待參政同志依循制度來登記初選。

現任立委劉櫂豪接受中央社記者電話訪問表示，會前往登記黨內初選。前立委賴坤成則表示「會先領表再看看」。（編輯：黃世雅）1120309

#台東縣民進黨
#劉櫂豪
#賴坤成
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