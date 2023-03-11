全球十大最美花道 台南白河林初埤木棉花季開幕

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台南市白河林初埤木棉花季11日開幕，這條被列入全球十大最美的花道，綿延2公里，美不勝收。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月11日

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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市白河林初埤木棉花季今天開幕，這條被列入全球十大最美的花道，已開花近5成，綿延2公里，美不勝收。

台南市長黃偉哲今天主持「白河林初埤木棉花季」開幕，邀請全國遊客到訪列入全球十大最美的花道欣賞木棉花。

黃偉哲表示，前人種樹，後人乘涼，在白河歷任鎮長、區長及鄉親照顧下，白河林初埤木棉花季一年比一年盛大，打造好口碑，鄰近更有後壁區的台灣國際蘭展、白河關子嶺溫泉、東山咖啡，開春賞玩多元。

台南市政府發布新聞稿指出，白河林初埤木棉花開花近五成，綿延2公里，且結合當地社區、鄰近區域青農及商家，讓遊客欣賞特色景點及品嘗美食。

今年白河林初埤木棉花季從3月11日至26日，涵蓋社區農夫市集、攝影比賽、定點導覽、贈苗、消費滿額集點送好禮及美景打卡贈好禮等系列活動。

白河區長董麗華說，主要賞花區道路及水利地上，禁止停車及攤販設攤。遊客可多利用大眾運輸工具，3月11日起假日期間可搭乘新營客運黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」加開班次至木棉花道。（編輯：郭諭儒）1120311