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軍事庫房改建 桃園中原文創園區預計113年營運

2023/3/15 17:39
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（中央社記者葉臻桃園15日電）桃園市中壢區的中原營區，經都市計畫變更活化，將軍事庫房打造成文創園區。桃園市長張善政今天表示，將在6月成立「中原文創園區」籌備小組，預計明年起營運。

張善政上午主持市政會議時表示，中原文創園區除了文化藝術層面外，將納入更多元素，打造多功能文創產業園區。

桃園市政府文化局長邱正生表示，中原文創園區原為中原營區，是國防部聯合後勤司令部的主要倉儲區，現況保留19棟庫房，土地面積約3.46公頃，每棟約120坪。

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邱正生說，目前透過都市計畫變更閒置營區，優先活化北側10棟庫房，未來將結合周邊學術資源，例如中原室內設計、銘傳動漫文創設計系、龍華多媒體及遊戲發展系、台北商業大學商業設計管理學系等，促進產學合作。

邱正生表示，中原文創園區預計今年6月成立籌備小組，7月底完成設施群工程驗收，10月中完成區段徵收工程驗收，並於12月辦理「第三屆桃園文創博覽會」，明年起營運；整體規劃涵蓋教育、餐飲、展演等面向，也規劃成立「桃園城市文化創新中心」，連結外部商圈及在地特色、通路，協助在地文化品牌化。（編輯：李錫璋）1120315

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