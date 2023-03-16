日月光中水回收3000萬噸 高雄市府頒獎表彰

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日月光高雄廠中水回收廠104年啟用至今累計回收水量達到3000萬噸，日月光公司16日上午於楠梓科技產業園區內日月光中水廠的綠科技教育館舉行慶祝活動。（高雄市水利局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月16日

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）日月光高雄廠中水回收廠104年啟用至今累計回收水量達到3000萬噸，高市府今天頒贈獎座，表彰日月光高雄廠於中水回收再利用，節約用水成效卓著。

日月光公司今天上午於楠梓科技產業園區內日月光中水廠的綠科技教育館舉行中水回收達3000萬噸里程碑慶祝活動，高雄市水利局長蔡長展到場頒贈獎座，表彰日月光高雄廠於中水回收再利用，節約超過2座阿公店水庫的用水。

蔡長展表示，高雄市自8日起水情燈號由綠燈改為夜間減壓供水的黃燈，面對乾旱現象可能持續，市府已於去年12月與水利署合作啟動備用高屏溪抗旱井鑿設工程，陸續完成並接入自來水供水系統。

同時，市府調度鳳山與臨海再生水廠將每日增產1.3萬噸再生水以供應工業用戶使用，減少工業用戶端自來水使用需求，確保民生用水供應正常。蔡長展並期許產業在抗旱時期，都能落實「減量、回收、再利用」節水措施，共渡難關。

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高雄市水利局會後發布新聞稿指出，日月光中水回收廠自民國104年啟用至今，累計回收水量已達到3000萬噸，中水回收廠的供給網絡延伸至楠梓科技產業園區第二園區，讓日月光高雄廠區的水資源回收做得更加全面。

水利局表示，在目前水情吃緊抗旱期間，中水處理對於日月光高雄廠區供水角色更顯重要，在各產業與市府追水與省水同時，籲請市民務必配合節約用水。（編輯：李亨山）1120316