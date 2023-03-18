花蓮鯉魚潭賞螢 20日起線上報名

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交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處4月7日到5月6日辦「鯉魚潭賞螢季－趣看火金姑」活動，20日起開放網路報名。（縱管處提供）中央社記者張祈傳真 112年3月18日

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處4月7日到5月6日在壽豐鄉鯉魚潭辦「趣看火金姑」活動，20日起開放官網線上免費報名，每天2梯次，每梯次限額300人。

縱管處長郭振陵透過新聞稿表示，活動期間除每天免費導覽活動，今年首度結合自行車，推出4月15日及29日兩場次「螢光騎趣鯉魚潭」遊程，每場次限額20人，報名費新台幣1699元起，可在鯉魚潭騎電動輔助自行車、參加藍染手作體驗課及品嚐現煮無菜單料理，最後是潭邊賞螢導覽。

郭振陵說，賞螢活動持續結合台灣好行縱谷花蓮線，每週六晚間6時於花蓮轉運站發車，票價120元，遊客可搭台灣好行「火金姑賞螢專車」往返花蓮轉運站與鯉魚潭，憑票根可到賞螢活動現場換伴手禮。

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縱管處表示，賞螢活動為戶外空間，參與者務必依循導覽志工及工作人員指引，切勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，維護個人安全，照明手電筒也應配合加罩「紅色玻璃紙」降低光害，避免影響螢火蟲生態。

花蓮地區螢火蟲季每年3月到5月間展開，由光復鄉大農大富平地森林園區率先舉行，行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處3月11日到4月9日辦賞螢趣活動，採線上購票預約，每日3梯次，費用180元到480元不等。（編輯：李明宗）1120318