觀光季前讓沙灘恢復美麗 澎湖龍門後灣接龍淨灘

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澎湖縣湖西鄉公所、屏東林管處、中油、台電、湖西國中與社區等10餘個單位400餘名民眾18日到澎湖龍門後灣淨灘，期以具體行動為海洋盡一份心力，共同維護海岸環境。（湖西鄉公所提供）中央社 112年3月18日

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（中央社澎湖縣18日電）全國淨灘活動「澎湖湖西場」今天在龍門後灣海岸登場，沙灘堆積大量海漂垃圾，逾400人參與淨攤，並以接龍方式合力運到陸地，趕在觀光季前，讓沙灘恢復美麗。

澎湖龍門後灣地處澎湖東方、海面風勢強勁，是風浪板選手最喜好的場域，長達1公里的彎月型雪白沙灘，更是觀光遊客必訪景點之一，但每每東北季風吹起，海岸線容易堆積大量海漂廢棄物，成為地方每年淨灘的重點。

沙灘岸際堆滿瓶瓶罐罐、大小不一的漂流木等各式的海漂廢棄物，今天有包括湖西鄉公所、屏東林管處、中油、台電、湖西國中與社區等10餘個單位400餘名民眾參與淨灘，由於岸際綿長，民眾還需以接龍方式，將大型漂流木接運至陸地，格外辛苦。

澎湖湖西鄉長陳振中表示，今天配合淨灘活動，讓民眾了解人類對海洋造成的污染，期以具體行動為海洋盡一份心力，共同維護海岸環境。（編輯：郭諭儒）1120318