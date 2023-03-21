竹北民生紓困金E化申請 已12萬人辦理、3/25截止

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹縣竹北市分3階段普發市民民生紓困金，每人新台幣6000元，竹北市長鄭朝方說，第2階段E化申請將在25日截止，目前已有12萬人申辦，籲民眾盡快辦理。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年3月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣竹北市分3階段普發市民民生紓困金，每人新台幣6000元，竹北市長鄭朝方今天說，第2階段E化申請將在25日截止，目前已有12萬人申辦，籲民眾盡快辦理響應E化政策。

竹北市公所提供新聞資料指出，公所在合法程序、合理不排擠公共建設、合乎民情下獲得竹北市民代表會支持，通過編列新台幣12億7000萬元紓困金經費，並規劃採取「溫馨直送、E化申請、現金領取」3階段發放。

鄭朝方今天透過新聞稿表示，在E化申請於18日起至25日開放24小時線上申辦，目前已突破12萬人申請，希望未申請的民眾可盡快辦理。

他說，依照目前公所有限服務量能，民眾若選擇第3階段現金領取方式，可能需排隊2、3小時以上，他不捨民眾排隊等待，仍再次希望民眾以E化方式申請，24小時皆可辦理，且操作順暢線上申辦約2分鐘就完成，很便利。

在「E化申請」期間，鄭朝方表示，市公所也同步在斗崙里集會所設置諮詢及協助申請站，協助不熟悉電腦操作或年長市民辦理線上申請，為民眾排除申請障礙，盡早完成領取紓困金。

因應竹北紓困金發放第3階段為現金領取，鄭朝方說，考量現場動線、安全等細節，今天前往竹北警分局拜訪分局長林明鋒，警方將協助維護發放現場安全。

鄭朝方指出，未來市公所也會陸續推出相關E化市政，讓市民深切感受更快速有效率的市政服務。（編輯：李錫璋）1120321