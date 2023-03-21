傳侯友宜辦「畢業展」 新北市府：準備施政報告

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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市政府表示，市長侯友宜準備到新北市議會作施政報告，卻有媒體報導新北市政府準備相關資料，形同侯友宜的「畢業展」，市府籲外界無須穿鑿附會、加油添醋。

根據鏡週刊報導，新北市政府已著手整理侯友宜的市政成績單，要在4月開始陸續辦理各項活動，藉此向市民及外界發表執政成果，形同「侯友宜的畢業展」。

民進黨新北市議員顏蔚慈、黃淑君、李宇翔、翁震州等人對此報導以訊息表達意見，他們批評「侯友宜的畢業展」不知是要凸顯無心市政還是市政死當。

顏蔚慈表示，侯友宜第2任市長任期未滿百天，就在籌備畢業典禮，令人啼笑皆非；黃淑君表示，侯友宜為了選總統，提前辦理里基層的行動座談會等活動，明顯是為了辦而辦。

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新北市政府發布新聞稿指出，市長每年按慣例至議會作施政報告，市政府整理相關活動及建設，向議員及市民作清楚的說明，一切與市政息息相關，熟悉議事規則的市議員應該都能明辨謠傳內容的真偽。

市府表示，希望外界切勿為了刻意的政治操作，而罔顧事實進行惡意攻擊。新北市議會固定一年2次會期，市長的施政報告為每一會期必須對議會履行的義務，目的在於對市民報告市政建設進度及規劃，這次已經是侯友宜上任市長以來的第9次施政報告，外界無須加以穿鑿附會、加油添醋。（編輯：李錫璋）1120321