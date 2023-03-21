更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值
運動

村上宗隆經典賽吞3K後揮出再見安 證明日職打者價值

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／經典賽日本逆轉勝墨西哥 兩國球迷觀眾席相擁獲讚「令人尊敬」
首頁 / 地方

傳侯友宜辦「畢業展」 新北市府：準備施政報告

2023/3/21 19:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市政府表示，市長侯友宜準備到新北市議會作施政報告，卻有媒體報導新北市政府準備相關資料，形同侯友宜的「畢業展」，市府籲外界無須穿鑿附會、加油添醋。

根據鏡週刊報導，新北市政府已著手整理侯友宜的市政成績單，要在4月開始陸續辦理各項活動，藉此向市民及外界發表執政成果，形同「侯友宜的畢業展」。

民進黨新北市議員顏蔚慈、黃淑君、李宇翔、翁震州等人對此報導以訊息表達意見，他們批評「侯友宜的畢業展」不知是要凸顯無心市政還是市政死當。

顏蔚慈表示，侯友宜第2任市長任期未滿百天，就在籌備畢業典禮，令人啼笑皆非；黃淑君表示，侯友宜為了選總統，提前辦理里基層的行動座談會等活動，明顯是為了辦而辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北市政府發布新聞稿指出，市長每年按慣例至議會作施政報告，市政府整理相關活動及建設，向議員及市民作清楚的說明，一切與市政息息相關，熟悉議事規則的市議員應該都能明辨謠傳內容的真偽。

市府表示，希望外界切勿為了刻意的政治操作，而罔顧事實進行惡意攻擊。新北市議會固定一年2次會期，市長的施政報告為每一會期必須對議會履行的義務，目的在於對市民報告市政建設進度及規劃，這次已經是侯友宜上任市長以來的第9次施政報告，外界無須加以穿鑿附會、加油添醋。（編輯：李錫璋）1120321

#侯友宜
#顏蔚慈
#新北市政府
侯友宜
新北身障者福利增 7月底起持愛心卡搭捷運可扣點進藍營提名委員會？侯友宜：相信有機會共襄盛舉
顏蔚慈
顏蔚慈指侯友宜對話缺民主素養 市府：勿捕風捉影老人孤獨死未列關懷對象惹議 新北：需符要件
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族