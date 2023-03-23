台東市最年輕及民進黨唯一里長 施晧軒獲選優秀青年

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28歲台東市豐榮里長施晧軒有一半原住民血統，他以最年輕高票當選豐榮里長，及榮獲立法院111年度台灣民主發展相關碩士論文獎之殊榮，獲選112年台東縣優秀青年。中央社記者盧太城台東攝 112年3月23日

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）28歲台東市豐榮里長施晧軒，是台東市最年輕里長，獲選台東優秀青年；他有一半原住民血統，也是這屆唯一以民進黨籍參選當選的台東村里長。

台東縣政府昨天表揚112年台東縣優秀青年代表，其中施晧軒以最年輕高票當選豐榮里長，及榮獲立法院111年度台灣民主發展相關碩士論文獎之殊榮，被推薦獲選優秀青年。

施晧軒今天接受中央社記者訪問回憶去年參選過程，他認為那場選舉不僅是里民給他的機會，更是給所有願意從事公共事務的青年一個希望。

施晧軒指出，競選總部成立時，他高亢激昂的說：「在選舉過程中，之所以不斷強調在地青年，就是希望能夠透過我參選的故事，鼓舞更多青年願意參與公共事務，用自己的信念去實踐理想與抱負，用熱情、用行動愛我們最親愛的家鄉。」

母親是原住民的施晧軒表示，很榮幸能與許多優秀楷模一同獲選台東縣社會優秀青年；成長中，每一段歷程故事，所歷經人事物在彼此人生澆下珍貴養分，也因此，這種不斷挑戰自我的使命感，是一份對於土地熱愛的展現，更是不斷追尋生命價值的動力。

他希望透過這份動力，散播正能量，鼓舞正在為目標與理想打拚的彼此，勇往直前。

民進黨台東縣黨部主委簡維國表示，施晧軒擁有一半原住民血統，是很有理想、勇敢追求自己理念的年輕人，去年選舉時是台東地區唯一披掛民進黨戰袍的村里長候選人，結果高票當選，這對有意投入政壇的年輕人，尤其原住民朋友，是很大鼓舞。（編輯：陳仁華）1120323