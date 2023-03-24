保育類猛禽鳳頭蒼鷹倒臥馬路 竹南警民即刻救援

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一隻保育類猛禽鳳頭蒼鷹24日被民眾發現倒臥苗栗縣竹南鎮街頭，警方獲報與熱心民眾合力救援。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月24日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）1隻保育類猛禽鳳頭蒼鷹今天被民眾發現倒臥苗栗縣竹南鎮街頭，警方獲報與熱心民眾合力救援，苗栗縣農業處接管後表示，此鳳頭蒼鷹頭部有撞擊跡象，治療後將安排後續野放。

苗栗縣警察局竹南分局指出，大同派出所今天上午7時許接獲民眾報案指稱，竹南鎮公義路有1隻受傷幼鳥倒臥道路中，因當時正值上班交通尖峰時段，往來人車眾多，報請警方協助；員警到場後，根據動物外觀查詢相關資料，發現是二級保育類動物的鳳頭蒼鷹。

警方表示，起初是路旁店家發現這隻鳳頭蒼鷹不知為何會出現在馬路中間，牠的狀況不佳，「一副病懨懨的樣子」，為維護幼鳥安全並避免交通事故發生，熱心民眾先將牠輕輕抱起安置在紙箱內，等待警方到場後，帶回派出所，並聯繫苗栗縣政府農業處自然生態保育科協處。

自然生態保育科指出，這隻鳳頭蒼鷹已是成體，不是幼鳥，經送往動物醫院由獸醫師診察，發現牠的頭部有遭撞擊跡象，牠的右眼受傷、鼻孔出血，有可能是誤撞建築玻璃而受傷。

農業處表示，此鳳頭蒼鷹經初步診治後將送往縣內保育中心進行高壓氧治療，後續將視恢復健康狀況後評估野放。（編輯：戴光育）1120324