鳳山民宅旁設儲能場 高市：釐清疑義前停止作業

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄市鳳山區文華里居民近日發現里內民宅旁設有儲能場，向市府陳情抗議，要求撤離住宅區。市府經發局表示，已要求業者在釐清相關法規前，停止後續作業程序，並與里民溝通。

鳳山區文華里居民近日發現綠園道文昌一街民宅旁設有儲能場，實際量測距離民宅不到3米，日前向市府陳情抗議，要求儲能場撤離人口稠密的住宅區。

經發局今天新聞稿表示，鳳山文華里建築物旁設有儲能場，設置距離存有違反經濟部能源局訂定「併網型儲能系統設置區域及設置安全規範」疑慮。

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經發局強調，市府立場與民眾站在一起，針對市民疑義將會釐清相關法規，並了解業者設置情形，已要求業者在尚未釐清合規前，停止案場後續作業程序，並與里民溝通討論。

經發局說明，有關儲能系統設置規範，除中央制定的法規標準外，市府著手再訂定相關認定程序，針對都市計畫內甲種、乙種工業區用地訂定設置儲能系統認定為必要公共服務設施審認程序，針對業者申請案詳加審認評估，確保市民居住安全及權益。（編輯：郭諭儒）1120324