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基隆美術館工程363項缺失 市府扣罰協調改善

2023/3/25 18:55（3/25 19:21 更新）
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基隆市政府發言人余治明25日表示，美術館工程有多達363項缺失，例如卸貨平台鐵捲門裝反等，文化局31日將再邀集設計監造單位、施工廠商舉行協調會議，督促施工廠商儘速改善。中央社記者王朝鈺攝 112年3月25日
基隆市政府發言人余治明25日表示，美術館工程有多達363項缺失，例如卸貨平台鐵捲門裝反等，文化局31日將再邀集設計監造單位、施工廠商舉行協調會議，督促施工廠商儘速改善。中央社記者王朝鈺攝 112年3月25日
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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市政府發言人余治明今天表示，美術館工程有多達363項缺失，市府依約扣罰廠商新台幣314萬元，市府將於31日邀集設計監造、施工廠商舉行協調會議改善缺失。

余治明今天在工程現場舉行記者會指出，「基隆美術館展場提升計畫」工程自民國110年6月12日開工，原預定去年4月23日竣工，迄今仍未完竣，目前尚有原契約工項約20項尚未完成。

余治明說，文化局共57次無預警抽查，共開立273項督導缺失，另設計監造單位也開立90項施工缺失，合計363項缺失，經文化局多次函告施工廠商儘速改善，但派工情況不佳，甚至無人進場施工，或請非技術廠商即俗稱粗工進場施工。

余治明指出，廠商施作前不繪製施工大樣圖與缺乏清圖作業，就會有各工項間介面衝突問題產生，例如，一樓展廳地磚、天花板縫間、金屬牆面均有色差，卸貨平台鐵捲門裝反且有孔縫等。

余治明說，文化局將於31日再邀集設計監造單位、施工廠商舉行3方協調會議，督促施工廠商儘速完成缺失改善。（編輯：張銘坤）1120325

#余治明
#文化局
#基隆市政府
余治明
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