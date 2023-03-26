議員提電動機車案恐釀銷量差 基市：公益有設限

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基隆市長謝國樑2022年提出送青年Gogoro或同等級電動機車政見。民進黨基隆市議員張顥瀚（圖）26日表示，民眾已有預期心理，基隆市機車銷售量有明顯下滑趨勢。（張顥瀚提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月26日

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）基隆市長謝國樑去年提出送青年Gogoro或同等級電動機車政見。基隆市議員張顥瀚今天說，民眾已有預期心理，基市機車銷售有明顯下滑。基市府指出，公益有限制，不同於一般消費。

據TVBS報導，不願具名的機車行透露，顧客聽到未來可能獲得免費機車、或是高額補貼，怎麼可能會選擇現在買車，受苦就是基層業者，已經3個月銷售崩盤。

傳統機車行張姓業者向中央社記者表示，確實有少數顧客正等待基隆市府落實電動機車政策，但多數顧客因機車受損而有迫切換車需求，加上既要符合補助資格、又有意願換成電動機車且願意等待的顧客仍是少數。

張姓業者說，基隆通勤族大多往返台北上班，因為路途較遠，大多數顧客仍會選擇購買油車，店內售出10輛機車中，電動機車只占1輛，且銷售機車僅占營業額約2成，維修保養才是最大宗，對他影響不大。

張顥瀚向中央社記者表示，基隆市府在上個月的臨時會報告資料1天2變，報告書原提採購案，後來又遞交資料提補助，政策沒有具體方向，謝國樑就任至今還在敷衍議會，他要求市府追加預算前應先專案報告。

他表示，某機車品牌業者私下反映來客數雖增加，但民眾已有預期心理因此大多僅賞車，不管油車或電車銷售量都有明顯下降趨勢，電動機車業者更提到近3個月是歷年來同期最大幅度下滑。

張顥瀚說，大量贈送電動機車後續維修也會有問題，可能由特定廠商維修造成品牌壟斷，對傳統機車行影響很大；此外，若確定招標採購，還限定品牌，也會有圖利特定廠商問題。

對此，基隆市政府發言人余治明表示，青年電動機車公益專案有年齡限制，並需連續數年做滿公益時數，與一般的消費型態完全不同，不能一概而論。

余治明指出，市府認為只要是新台幣4萬元以下的主要廠牌電動機車，都有機會參與合作計劃，指定「特定單一廠牌」才有所謂圖利廠商疑慮，市府歡迎各家業者爭取合作機會。

謝國樑提出「青年電動機車」政見，預計4年打造5萬輛電動機車，首批適用民國78年至民國92年出生基隆市民，資格需連續5年達成4小時公益回饋。

謝國樑曾說明進度，基隆市府將提追加預算，編列採購超過1萬輛電動機車預算，每輛補助青年新台幣3萬元，加上中央補助，合計補助約4萬元，目標下半年開始交車。（編輯：戴光育）1120326