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新北科技造林復育 無人機撒種子助崩塌山地植生

2023/3/26 16:14（3/26 16:26 更新）
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新北市農業局26日表示，新北山海造林計畫今年首次與中興大學及農業科技團隊合作，以無人機至人力難以到達的自然崩塌地或森林火災發生地等處，撒播原生先驅樹種「台灣赤楊」種子，盼助快速恢復植生。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月26日
新北市農業局26日表示，新北山海造林計畫今年首次與中興大學及農業科技團隊合作，以無人機至人力難以到達的自然崩塌地或森林火災發生地等處，撒播原生先驅樹種「台灣赤楊」種子，盼助快速恢復植生。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月26日
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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市政府推展「新北山海造林計畫」，今年應用無人機在石碇自然崩塌山區撒下超過300萬粒赤楊樹的種子，讓崩塌地或森林火災復舊地能快速恢復植生，維護山林生態。

新北市長侯友宜今天到貢寮區龍門運動公園參加112年新北山海造林計畫啟動儀式，他不僅與當地學童、里民、志工及民間團體共同種植88棵茄冬樹及3600株台灣百合，還宣示陸海空植樹要讓新北造林復育無死角。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，新北市推動陸、海、空植樹計畫，除種樹及復育珊瑚外，還運用無人機撒播植物的種子，讓山上因為山崩及火災所造成的傷害，藉由無人機在空中撒播赤楊樹的種子，讓復育速度更快，讓新北市的環境生態會更好。

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新北市農業局指出，新北市山海造林計畫號召民間團體共同參與，每年種植4萬棵樹、復育500株珊瑚，今年首次與國立中興大學及農業科技團隊合作，運用無人機至人力難以到達區域，例如自然崩塌地或森林火災發生地撒播原生先趨樹種「台灣赤楊」的種子。

農業局表示，目前已在石碇自然崩塌山區撒下超過300萬顆赤楊種子，以期能讓崩塌地或林火復舊地能快速恢復植生，維護山林與生態。（編輯：戴光育）1120326

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